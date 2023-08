Roma-Salernitana, i convocati di Sousa: c’è anche un difensore della Primavera In lista anche quattro portieri ed il neo centrocampista Legowski

C'è anche il difensore della Primavera, Elia nella lista dei convocati diramata da Paulo Sousa per la sfida di domani tra Roma e Salernitana. Il tecnico, considerata l'emergenza in difesa (Daniliuc e Pirola sono ai box, Bronn escluso per scelta tecnica, Lovato non è al meglio ma dovrebbe stringere i denti) ha scelto di portare all'Olimpico anche il 19enne arrivato dal Cosenza.

Poche le alternative anche in avanti dove Sousa può contare solo su Botheim e Dia. Nella lista dei 22 anche quattro portieri ed i giovani Sfait, Iervolino e Motoc. Ai box Bohinen che è sulla via del recupero.

Al termine della seduta di rifinitura di questa mattina il mister Paulo Sousa ha diramato la lista dei convocati per la gara in programma domani tra Roma e Salernitana.

PORTIERI: Allocca, Costil, Fiorillo, Ochoa;

DIFENSORI: Bradaric, Elia, Fazio, Gyomber, Lovato, Motoc, Sambia;

CENTROCAMPISTI: Coulibaly M., Coulibaly L., Iervolino, Kastanos, Legowski, Maggiore, Mazzocchi, Sfait;

ATTACCANTI: Candreva, Botheim, Dia.