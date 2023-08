Roma-Salernitana, si ripArte dall'Olimpico: Sousa vuole una prima da sogno Il tecnico portoghese lancia Maggiore in mediana e Botheim dal 1', Dia avrà spazio a gare in corso

Prenderà il via oggi all'Olimpico di Roma il terzo campionato consecutivo della Salernitana in serie A. Alle 18.30 i granata incroceranno i giallorossi di Mourinho che, come accaduto già lo scorso anno ma a campi invertiti, terranno nuovamente a battesimo il cavalluccio marino. Sousa recupererà in extremis Lovato ma non potrà contare su volti nuovi in attacco: Stewart ed Ikwuemesi, infatti, non risultano tra i convocati. Entrambi sono arrivati da pochi giorni ed avranno bisogno di un periodo di adattamento. Soltanto panchina per il polacco Legowski che potrebbe avere spazio a partita in corso. In mediana Sousa lancerà dal 1' Maggiore accanto a Lassana Coulibaly, con Bradaric e Mazzocchi sulle fasce. Davanti ad Ochoa ci saranno Lovato, Gyomber e Fazio mentre Kastanos e Candreva agiranno alle spalle della prima punta. Botheim dovrebbe partire dal 1' e potrebbe far staffetta con Dia a partita in corso. Il senegalese sta meglio ma non ha ancora i 90 minuti nelle gambe.

In panchina spicca la presenza di tre portieri (Costil, Fiorillo ed Allocca), del difensore della Primavera, Elia e dei giovanissimi Motoc, Iervolino e Sfait.

Di fronte la Salernitana si ritroverà una Roma decimata ma che, secondo Sousa, potrà essere tra le rivelazioni del campionato. “Dobbiamo affrontare la gara con le nostre risorse per competere al meglio. Il palcoscenico dell’Olimpico deve motivare i ragazzi per fare il massimo. Sicuramente servirà una prestazione migliore rispetto a quella di Coppa”, il monito di Paulo Sousa.

ROMA-SALERNITANA: LE PROBABILI FORMAZIONI

ROMA (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Llorente; Kristensen, Bove, Cristante, Aouar, Zalewski; El Shaarawy, Belotti. A disposizione: Svilar, Boer, Ndicka, Celik, Karsdorp, Spinazzola, Paredes, Renato Sanches, Pagano, Pisilli, Solbakken. Allenatore: Conti (Mourinho squalificato).

SALERNITANA (3-4-2-1): Ochoa; Lovato, Fazio, Gyomber; Mazzocchi, Maggiore, L. Coulibaly, Bradaric; Kastanos, Candreva; Botheim. A disposizione: Allocca, Fiorillo, Costil, Elia, Motoc, M. Coulibaly, Legowski, Iervolino, Sfait, Sambia, Dia. Allenatore: Sousa

ARBITRO: Feliciani di Teramo - assistenti: Costanzo e Passeri. IV uomo: Sozza. Var: Guida/Avar: Meraviglia.