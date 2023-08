LIVE | Roma-Salernitana 0-0: la diretta web del match Segui gli aggiornamenti in tempo reale

Roma-Salernitana: la diretta web del match

ROMA (3-5-2): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Llorente; Kristensen, Bove, Cristante, Aouar, Spinazzola; El Shaarawy, Belotti. A disposizione: Svilar, Boer, Ndicka, Celik, Karsdorp, Zalewski, Paredes, Renato Sanches, Pagano, Pisilli, Solbakken, Alessio. Allenatore: Conti (Mourinho squalificato).

SALERNITANA (3-4-2-1): Ochoa; Lovato, Fazio, Gyomber; Mazzocchi, Maggiore, L. Coulibaly, Bradaric; Kastanos, Candreva; Botheim. A disposizione: Fiorillo, Costil, Elia, Motoc, M. Coulibaly, Legowski, Iervolino, Sfait, Sambia, Dia. Allenatore: Sousa.

ARBITRO: Feliciani di Teramo - assistenti: Costanzo e Passeri. IV uomo: Sozza. Var: Guida/Avar: Meraviglia.

8' - Invenzione di Cristante dalla sinistra che verticalizza per Belotti, il "Gallo" sfila via a Fazio, aggancia e a tu per tu con Ochoa deposita la palla in fondo al sacco. Ma il vantaggio viene annullato dal Var per un fuorigioco millimetrico dell'attaccante.

6' - Ci prova la Salernitana: Fazio lancia Bradaric che avanza sulla sinistra, poi serve Kastanos al limite che tenta il tiro: palla alta.

3' - Buon recupero di Maggiore che pesca in area Candreva, palla al centro per Botheim, anticipato dalla difesa giallorossa.

3' - Pressing alto della Salernitnaa che prova a fermare sul nascere le iniziative della Roma.

1' - Fischio d'inizio

IL PRE-GARA. Confermate le anticipazioni della vigilia in casa Salernitana. Per la prima uscita stagionale Sousa si affida al 3-4-2-1 con Maggiore dal 1' accanto a Lassana Coulibaly. Davanti chance per Botheim con Candreva e Kastanos sulla trequarti. In difesa Lovato stringe i denti e si posiziona nel terzetto arretrato con gli ex giallorossi Fazio e Gyomber.