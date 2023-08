Salernitana, Iervolino a Dazn svela: «Chiuderemo un’ala importante» «Penso che la squadra è fatta e puntiamo a fare meglio dello scorso anno»

C'è anche il presidente della Salernitana, Danilo Iervolino allo stadio Olimpico per la prima uscita stagionale contro la Roma. Il numero uno del club prima del fischio d'inizio ha parlato ai microfoni di Dazn, anticipando novità importanti anche in chiave mercato. «Abbiamo inserito due giocatori come Legowski e Martegani che sono di grande valore. Abbiamo due attaccanti con nomi difficili da pronunciare ma che si sapranno far valere in campo», ha detto il presidente della Salernitana, Danilo Iervolino. «Siamo stati confortati dai dati che hanno detto come fossero giovani di prospettiva e che cresceranno alle spalle di Dia. Manca ancora di un’ala importante ma penso che la squadra è fatta e puntiamo a fare meglio dello scorso anno, ovvero una salvezza tranquilla. Chiuderemo un’ala molto importante, nelle prossime ore e ci auguriamo di annunciarlo», le parole del presidente della Salernitana.