Salernitana, pronta l'accelerata sul mercato: vicino Jovane Cabral Piace anche il 19enne francese Loum Tchaouna

Dopo il pari conquistato allo stadio Olimpico contro la Roma, in casa Salernitana i riflettori tornano ad essere puntati sul calciomercato. Nel pre-gara il presidente Danilo Iervolino ha annunciato l'ingaggio di un esterno che sarà ufficializzato nelle prossime ore. Il profilo individuato, salvo sorprese, dovrebbe essere quello di Jovane Cabral, capoverdiano di 25 anni che già a gennaio era stato vicinissimo al passaggio in granata. Il calciatore, attualmente in forza allo Sporting Lisbona, ha già giocato già in Italia, indossando la maglia della Lazio. Dovrebbe essere lui il rinforzo per la corsia esterna: Cabral, infatti, è in grado di giocare sia a destra che a sinistra e garantirebbe più soluzioni a Paulo Sousa.

Per il reparto offensivo, inoltre, la Salernitana segue Loum Tchaouna, 19enne francese che è già nel giro dell'Under 20 transalpina. Anche in questo caso si tratta di un elemento in grado di giocare sulle due fasce. Se per Cabral la trattativa sembra essere ben avviata, per il 19enne si è trattato solo di un sondaggio. De Sanctis, infatti, starebbe valutando anche un altro profilo e nelle prossime ore si tireranno le somme.