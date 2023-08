FOTO. Salernitana, nuovo colpo in entrata: Cabral è arrivato in città Il calciatore è stato acquistato dallo Sporting Lisbona, ora De Sanctis spinge per Tchaouna

A dieci giorni dalla chiusura del calciomercato, la Salernitana si prepara a sferrare l'assalto decisivo per completare l'organico. I granata in giornata hanno definito l'ingaggio di Jovane Cabral: l'esterno capoverdiano è atterrato in mattinata a Napoli dove ha svolto le visite mediche che hanno preceduto il suo arrivo a Salerno. Arriva in prestito con diritto di riscatto dallo Sporting Lisbona. Da domani sarà a disposizione di Paulo Sousa che potrà contare sull'estro e sulla velocità del 25enne per la partita contro l'Udinese. Cabral è un esterno sinistro che, all'evenienza, potrà essere impiegato sia da trequartista che da seconda punta. L'idea di Sousa, infatti, è di potenziare le corsie esterne, in modo da poter impiegare anche moduli differenti.

Non a caso De Sanctis è al lavoro anche per ingaggiare un esterno destro offensivo. Il nome cerchiato in rosso è Loum Tchaouna, 19enne nato in Chad ma con passaporto francese. Il calciatore, già nel giro delle nazionali giovanili transalpine, è di proprietà del Rennes, club che sembra pronto a lasciar partire il calciatore. Probabile il trasferimento a titolo definitivo con percentuale sulla futura rivendita per la società transalpina.

De Sanctis, inoltre, lavora al mercato in uscita: la priorità è trovare una sistemazione a Luigi Sepe, portiere che da giorni è accostato alla Lazio. La Salernitana attende un cenno dalla società biancoceleste che potrebbe inserire Mohamed Fares come contropartita.