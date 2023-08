Salernitana, si sblocca il mercato in uscita: Sepe in prestito alla Lazio Ceduti anche Motoc e Boultam, il Cosenza sonda Simy

La Salernitana accelera le operazioni in uscita per prepararsi al rush finale di calciomercato. Dopo un lungo tira e molla Luigi Sepe ha accettato la proposta della Lazio: il portiere di Torre del Greco, che era in rottura con la società granata, nella Capitale sarà il vice di Ivan Provedel. L'intesa è stata raggiunta sulla base di un prestito secco, senza alcuna contopartita come pedina di scambio. La Lazio si accollerà parte dell'ingaggio del portiere, risorse che saranno reinvestite nel mercato in entrata. Nel frattempo il direttore sportivo Morgan De Sanctis ha definito altre due trattative. Reda Boultam, centrocampista 25enne, è passato a titolo definitivo all'Olimpia Lubiana. Con il club sloveno ha firmato un contratto triennale. Andrei Motoc, invece, si è trasferito in prestito al Legnano Salus, club di serie C. Da registrare anche un sondaggio effettuato dal Cosenza per Simy: la trattativa è molto complessa soprattutto per via dei costi ma potrebbe sbloccarsi negli ultimi giorni di calciomercato.