Salernitana, ufficiale il prestito di Antonio Iervolino alla Vis Pesaro Continua il mercato in uscita del club granata

Continua il mercato in uscita della Salernitana. Oltre ai calciatori dai contratti pesanti (Bonazzoli e Sepe su tutti), la società granata sta lavorando per garantire una sistemazione ai calciatori più giovani che potranno trovare più spazio in serie minoni. E' il caso di Antonio Iervolino, centrocampista classe 2003, che è stato ceduto in prestito alla Vis Pesaro 1898, squadra militante nel girone B di serie C. Iervolino nello scorso campionato aveva anche provato l'emozione dell'esordio in prima squadra, dando un contributo importante nel match vinto 3-2 contro l'Udinese, ultima casalinga. Adesso avrà la possibilità di giocare con maggiore continuità per farsi le ossa e maturare esperienza nel campionato di terza serie.

Nei giorni scorsi la Salernitana aveva definito anche il prestito di Andrei Motoc al Legnano e di Reda Boultam all'Olimpia Lubiana (trasferimento definitivo).

Ora De Sanctis sta provando a trovare una sistemazione a Simy e Diego Valencia, ultime due situazioni più spinone di un mercato in uscita particolarmente complessa. In uscita ci sono anche Dylan Bronn, Francesco Orlando e Julian Kristoffersen. In mattinata, intanto, Luigi Sepe è arrivato a Roma per le visite mediche che precederanno la firma con la Lazio.