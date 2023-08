Salernitana, rumors di mercato: sirene dal Qatar per Gyomber La notizia trova conferma negli ambienti vicini al difensore ma il club non ha avuto contatti

Che i miliardi degli sceicchi arabi abbiano rivoluzionato anche il calciomercato è, ormai, cosa nota. Ed è proprio questo scenario a rendere percorribile ogni ipotesi. Premessa d'obbligo per contestualizzare l'indiscrezione rilanciata dal portale Tuttomercatoweb e che potrebbe riguardare anche la Salernitana.

Nelle ultime ore, infatti, è rimbalzata la notizia di un interessamento dal Qatar per Norbert Gyomber: l'Al Gharafa avrebbe presentato un'offerta importante per il difensore della Salernitana. La notizia trova conferma negli ambienti vicini al calciatore ma, per il momento, non risulterebbero contatti con la società che, a dirla tutta, è apparsa quasi infastidita dal rumors di mercato.

Le prossime ore, quindi, risulteranno decisive per capire quale sarà il futuro di Gyomber che, anche in questo avvio di stagione, si sta confermando un pilastro della Salernitana. La società granata a gennaio scorso gli ha rinnovato il contratto fino al 2025, proprio quando l'addio in scadenza sembrava essere imminente. Ora nuovi rumors aleggiano attorno allo slovacco che, nel frattempo, si prepara a scendere in campo lunedì sera contro l'Udinese.