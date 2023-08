Salernitana, la carica del CCSC: "Sosteniamo con passione la Bersagliera" L'auspicio: "Questo campionato regali gioie e soddisfazioni a tutti i tifosi granata"

Il Centro Coordinamento Salernitana Club suona la carica in vista della prima sfida di campionato all'Arechi. "Forza Salernitana! Che questo campionato regali gioie e soddisfazioni a tutti i tifosi granata", l'appello rivolto dal presidente Riccardo Santoro e dai componenti del direttivo. "Archiviata la pausa estiva, la tifoseria salernitana ha già rodato i motori della passione e del sostegno incondizionato alla maglia granata in occasione della sfida di domenica scorsa all’Olimpico contro la Roma. Oggi alle 18.30 allo stadio Arechi è in programma il primo match tra le mura amiche tra Salernitana e Udinese e alla vigilia di questa importante gara, il presidente del Centro Coordinamento Salernitana Club Riccardo Santoro, insieme a tutto il Direttivo (Massimo Falci, Carlo Balbiani, Roberto Buonfrisco, Alfonso Pugliese, Giancarlo Centanni, Gianni Novella, Gianni Apicella, Bea Cosentino e Umberto Adinolfi) e tutto lo staff organizzativo, ha voluto esprimere alla società, alla squadra ed al popolo granata tutto il proprio augurio per il prosieguo del torneo di A".

Gioie e soddisfazioni con obiettivo salvezza

“Poche ore ci dividono dall’esordio casalingo allo stadio Arechi - ha sottolineato Santoro - e come rappresentante della tifoseria organizzata salernitana mi corre l’onere piacevole di formulare i miei più sentiti auguri al presidente Danilo Iervolino, all’amministratore delegato Maurizio Milan ed a tutta la società granata. L’auspicio di noi tutti è quello di assistere ad un campionato che possa regalare gioie e soddisfazioni e che si concluda quanto prima con il raggiungimento dell’obiettivo stagionale, che resta ovviamente la permanenza in massima serie. Insieme alla società, rivolgo un grande in bocca al lupo a mister Paulo Sousa ed a tutti gli atleti della rosa, nella certezza che in ogni occasione sapranno onorare la casacca granata. Infine mi rivolgo ai tifosi salernitani, esortandoli come sempre a seguire in massa la Bersagliera, con calore e passione, restando sempre accanto alla squadra anche nei momenti difficili che sicuramente dovremo affrontare nel corso del campionato”.

A conclusione, il presidente del CCSC Riccardo Santoro saluta i tanti club organizzati che nelle ultime settimane hanno aderito al coordinamento granata, ringraziandoli per la scelta fatta.