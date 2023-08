Salvatore Russo confermato in staff Spalletti. L'augurio del Sindaco Napoli Lo storico giocatore granata seguirà il nuovo commissario tecnico avventura in nazionale.

Una bella notizia per un figlio di Salerno. Salvatore - detto Sasa' - Russo, già nello staff tecnico di Luciano Spalletti (vincitore del tricolore con il Napoli e fresco di nomina come commissario tecnico della nazionale maggiore) è stato confermato. Ciò significa che Russo sarà un elemento dello staff tecnico della nazionale azzurra. Il sindaco di Salerno Vincenzo Napoli commenta entusiasta. "Il salernitano Salvatore Russo in Nazionale. In bocca al lupo a Sasá, che ha anche vestito da calciatore la maglia granata, confermato nello staff tecnico di Luciano Spalletti neo CT della Nazionale Italiana di Calcio. Salerno è orgogliosa di lui che di certo si farà onore anche in questa nuova entusiasmante avventura professionale che vivrà sempre con cuore granata".

La carriera - quasi tutta campana - di Salvatore Russo

Sasa' Russo, classe 1971 (52 anni), nato a Salerno, comincia la sua lunghissima carriera nell'ormai lontano 1989 nella Fidelis Andria. Da lì, vari anni all'Ischia Isolaverde. Dal 1997 comincia la fase più importante della sua carriera, trovando continuità nella Battipagliese, nella Nocerina, nell'Ancona e finalmente nella Salernitana. Proprio con queste due ultime squadre vive gli anni più rilevanti e prestigiosi. Chiude la carriera a Pagani, nella stagione 2011/2012. Da lì, la lunga gavetta come vice-allenatore ad Aversa Normanna, Empoli e Foggia. Poi, l'anno scorso, la grande occasione nello staff tecnico di Spalletti, nell'anno del tricolore azzurro a 33 anni dall'ultima vittoria, quando Diego Armando Maradona calcava ancora i campi del San Paolo.

Per Sasa', arriva così l'esperienza più importante nella sua carriera immediatamente al di fuori del rettangolo di gioco.