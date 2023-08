Salernitana-Udinese 1-1, Sottil: "Due punti persi piuttosto che uno guadagnato" Il tecnico dei friulani afferma, con grande convizione: "Meritavamo di vincere".

L'allenatore dell'Udinese Andrea Sottil si presenta visibilmente contrariato in conferenza stampa per il risultato (1-1 all'Arechi) anche se non per la prestazione dei suoi, che ha ritenuto superiore a quella della Salernitana.

Sottil: "Il campo ha detto che meritavamo di vincere

Se ha temuto per la sconfitta. "Fino al gol della Salernitana abbiamo giocato una bella partita, creando tante belle occasioni con belle parate di Ochoa. Poi nel gol subito dovevamo stringere di più. La Salernitana ha messo tanta fisicità, cosa che io non avevo purtroppo, anche se ho fatto quello che dovevo fare. Ho messo dei quinti freschi, un'ala... Poi la Salernitana è uscita fuori per bene, non lo nego, ma ho avuto più timore sui calci piazzati. Credo che una sconfitta sarebbe stata eccessiva. Quel che ha detto il campo è che l'Udinese doveva vincere. Abbiamo avuto tante occasioni. C'è rammarico per i ragazzi. Dopo aver perso per 3-0 non è facile. Ricreare subito l'entusiasmo attraverso il lavoro è importante e l'hanno fatto bene. La Salernitana poi è ostica, squadra tosta e ben organizzata. Vedo più questo risultato come due punti persi piuttosto che uno guadagnato"

Sul mercato. "Quando si ufficializzerà la trattativa (di Beto) non sarà più un giocatore nostro. Sono contento però per Lucca. Gli ultimi giorni sono stati difficili. Lui è diverso da Beto ma ha fatto quel che avevo chiesto: ha lavorato per la squadra facendo a sportellate. In qualche frangente dovevamo aiutarlo di più. È andato vicino al gol, ha fatto l'assist... E poi Samardzic è un capitale, comee tanti di quelli passati da qui. Lui è una mezz'ala fortissima, di grande qualità. Ha mostrato professionalità. Lui quando è arrivato era sconosciuto. Ma aveva potenziale, l'Udinese l'aveva visto".

Sottil descrive la Salernitana come una "squadra pratica"

"Noi abbiamo deciso di esser aggressivi da subito, rispetto a come abbiamo gestito il match con la Juve. Volevamo far arrivare pochi palloni a Kastanos, Candreva e DIa. La Salernitana è una squadra pratica, che ha personalità, è martellante. Poi hanno dei giocatori di qualità. Oggi però penso che li abbiamo messi in grande difficoltà".