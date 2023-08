Salernitana, altro colpo in entrata: dalla Francia arriva Tchaouna Un altro esterno alla corte di Sousa che potrebbe anche decidere di cambiare modulo

La Salernitana mette le ali. Dopo aver ingaggiato Jovane Cabral, il ds Morgan De Sanctis ha definito l'operazione che porterà in granata l'esterno francese Loum Tchaouna: il 19enne, esterno destro ma in grado di giocare anche sull'out mancino, arriverà a titolo definitivo dal Rennes. Dopo una lunga trattativa il club francese lo lascerà partire a titolo gratuito (contratto quadriennale) ma con una importante percentuale in caso di futura rivendita. Il calciatore, già nel giro delle nazionali giovanili transalpine, è atteso stasera in Italia e domani sosterrà le visite mediche. Con l'ingaggio di Tchaouna la Salernitana potrebbe anche cambiare modulo a seconda delle necessità: Sousa ha lavorato molto in ritiro con il 4-2-3-1, modulo che potrebbe tornare attuale con l'arrivo di due esterni offensivi.

Il mercato della Salernitana, però, potrebbe non essere finito. Nelle ultime ore De Sanctis proverà a mettere a segno un colpo in attacco ma, nel frattempo, lavora anche sul fronte delle uscite e sta cercando una sistemazione per Simy (Sampdoria in vantaggio sul Cosenza) e Valencia.