Salernitana, Candreva nella storia: è il re degli assist della serie A Dopo la partita con l'Udinese ha eguagliato il primato di Marek Hamsik.

Nel match d'esordio all'Olimpico aveva incantato tutti con una pregevole doppietta. Lunedì sera Antonio Candreva ha messo lo zampino nel gol del pari della Salernitana, servendo un assist perfetto a Dia. Un passaggio che è entrato nella storia del campionato di serie A. Candreva, infatti, con 80 assist realizzati, è il miglior assist-man degli ultimi 16 campionati di massima serie, al pari di Marek Hamsik. La classifica parte dalla stagione 2007/2008, annata di esordio in serie A del calciatore romano. In granata Candreva sta vivendo una seconda giovinezza, anche e soprattutto grazie all'intuizione di Paulo Sousa che lo ha schierato a ridosso della punta, dando licenza al capitano di svariare a tutto campo. Un'intuizione che ha dato risultati straordinari: dopo il gol messo a segno in Coppa Italia, Candreva ha servito il bis all'esordio contro la Roma, rivelandosi decisivo anche lunedì contro l'Udinese.