FOTO | Salernitana, Tchaouna è arrivato a Salerno: domani visite e firma L’ingaggio dell’esterno consentirà a Sousa anche di valutare il cambio modulo

Loum Tchaouna è arrivato a Salerno. L'esterno francese, prelevato dal Rennes, si appresta a firmare un contratto quadriennale con la Salernitana. Il ds Morgan De Sanctis, che seguiva da tempo il calciatore 19enne, ha raggiunto l'intesa con il club francese per il trasferimento a titolo gratuito con percentuale sulla futura rivendita. Il calciatore è arrivato in un albergo della zona orientale, domani sosterrà le visite mediche e poi firmerà con la Salernitana. Si metterà subito a disposizione di Paulo Sousa che potrebbe convocarlo già per Lecce. L'intenzione del tecnico portoghese, infatti, è di avere a disposizione due esterni alti per poter cambiare modulo a gara in corso (4-2-3-1) o a seconda dell'avversario.

Tchaouna in Italia va a caccia del rilancio: nelle ultime stagioni non ha giocato con continuità ma nel 2022 era stato miglior marcatore agli Europei Under 19 con la maglia della Francia, con la quale era andato a segno anche contro la Nazionale italiana.