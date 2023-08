Salernitana: l’addio di M.Coulibaly può riaprire il mercato in mediana Da valutare le posizioni di Maggiore e Botheim che possono far spazio alle trattative in entrata

È partito ufficialmente il rush finale del calciomercato. Dopo aver definito l’ingaggio di Tchaouna, ora De Sanctis lavora soprattutto alle uscite dalle quali dipenderanno anche eventuali colpi in entrata. Al momento, senza considerare Simy e Valencia, la Salernitana ha in rosa 25 calciatori di movimento. Soltanto con qualche uscita, dunque si potrà intervenire in entrata. In queste ore ha preso quota il possibile trasferimento in prestito di Mamadou Coulibaly al Palermo. Se la partenza del senegalese si materializzasse, De Sanctis potrebbe provare a chiudere un colpo a centrocampo. Occhio anche alla posizione di Maggiore: il centrocampista ligure vuole giocare con maggior continuità e potrebbe chiedere la cessione. Da valutare pure Botheim per il quale c’è stato un timido sondaggio della Sampdoria: l’eventuale partenza del norvegese renderebbe nuovamente possibile un innesto in avanti, magari nel ruolo di prima punta.

Simy piace a Cosenza e Sampdoria ma ha un ingaggio pesante che rende difficile anche la cessione in prestito; per Valencia c'è stato qualche sondaggio da Grecia e Olanda ma l'operazione, al momento, non è decollata.