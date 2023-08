Maurizio Milan: "Mercato Salernitana chiuso, ma..." L'amministratore delegato e la Curva Nord: "Un mese per vederla riaperta"

Maurizio Milan pare chiudere le porte al mercato in entrata e a margine della conferenza stampa di presentazione del nuovo corso della Salernitana femminile, l'amministratore delegato si espone in tema calciomercato. "Noi siamo molto soddisfatti di quello che il direttore ha fatto finora. Abbiamo sostenuto delle scelte con coraggio - che forse alla piazza potevano sembrare rischiose. Sappiate che il rischio c'era, ma è stato sempre molto calcolato. Poi il direttore ha condiviso queste scelte anche con Sousa. Penso che abbia dimostrato anche negli ultimi minuti dell'ultima partita che siamo andati in quella direzione. Poi di colpi d'anca dell'ultimo minuto, non si sa mai... Però siamo soddisfatti così, di quello che è stato fatto".

Altri 3-4 anni per Centro Sportivo. Nord pronta - se tutto va bene - per fine settembre

L'amministratore delegato della Salernitana parla anche dello stato d'avanzamento dei lavori per Centro Sportivo e Stadio Arechi. "Crediamo molto nel nostro progetto, che non solo è quella calcistica ma anche quella infrastrutturale. Sul centro sportivo ci auspichiamo di vederlo realizzato in 3-4 anni. Tre anni è il tempo necessario una volta ottenuto l'ok a livello burocratico. Ci siamo affidati ad uno studio per il progetto iniziale. Per quanto riguarda l'Arechi, so che per la Curva Nord i lavori dovrebbero partire a giorni. Io spero che questa possa essere riaperta in un mese. Curva, e ascensori disabili, anche nel settore distinti. Questo è l'elemento su lavorare. Poi sappiate che sbatterò la testa sui parcheggi" promette Maurizio Milan.