Salernitana, svelata la terza maglia: nera con tocchi granata E' stata presentata dal club attraverso i social: la fotogallery

Attraverso una pubblicazione sui propri canali social, la Salernitana presenta in anteprima la terza maglia destinata alla stagione 2023/2024. Il colore dominante è il nero, accompagnato da dettagli granata e grigi. Il simbolo del club è stato realizzato in silicone texturizzato, mentre i loghi presentano una tonalità granata; la scritta 'Us Salernitana' è anch'essa realizzata in silicone. L'elemento di autenticità è rappresentato da un'apposita etichetta in silicone, dotata di un effetto tridimensionale, mentre è presente una trama ondulata realizzata tramite la tecnica del tessuto 'jacquard'. Il colletto dal taglio a V e i bordi delle maniche sono realizzati in costina di cotone.