Mercato Salernitana: M. Coulibaly al Palermo, vicina la chiusura senza botto Ancora nulla di fatto per Simy e Valencia, respinta un'offerta dall'Inghilterra per Dia.

Chiuderà quasi sicuramente senza colpi il mercato della Salernitana. A meno di due ore dal gong, fissato alle ore 20, la società granata è concentrata soprattutto sulle uscite. Nel primo pomeriggio è stato ufficializzata la cessione di Mamadou Coulibaly, centrocampista 24enne che è passato in prestito con diritto di riscatto al Palermo.

Resta in stand-by, invece, le posizioni di Simy e Valencia: il primo ha rifiutato il trasferimento al Cosenza che in queste ore ha virato su altri obiettivi; per il secondo, invece, è stata valutata qualche pista estera ma senza alcun esito. Il rischio concreto è che entrambi possano restare fuori rosa ma la Salernitana farà di tutto per provare a piazzarli, anche proponendo loro trasferimenti all'estero dove il mercato resterà aperto in numerosi campionati.

Dall'estero, intanto, era arrivata un'offerta per Boulaye Dia. In nottata, come svelato dal giornalista Fabrizio Romano, il Wolverhampton si era fatto avanti per Dia ma la Salernitana ha respinto fermamente la proposta degli inglesi. La dirigenza granata, sia per tempistica che per cifre proposte, è apparsa decisamente infastidita dalla vicenda. Domani alle 15.30 il direttore sportivo Morgan De Sanctis incontrerà la stampa allo stadio Arechi per fare il punto della situazione. E l'incontro con i giornalisti sarà anche l'occasione per chiarire i dettagli di questa vicenda.