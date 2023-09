LIVE | Salernitana, la conferenza stampa del ds Morgan De Sanctis Il dirigente granata traccia un bilancio del mercato appena concluso

Il direttore sportivo della Salernitana, Morgan De Sanctis interviene in conferenza stampa per commentare il mercato appena concluso

È stata una sessione di mercato estivo complicata ma al tempo stesso soddisfacente. Durante il periodo abbiamo cercato di capire cosa potesse succedere, visto che avevamo e abbiamo un patrimonio tecnico-economico di enorme importanza. Ci siamo preoccupati innanzitutto di resistere alle richieste di informazioni. Non sono mai arrivate offerte soddisfacenti, questo perché abbiamo una proprietà solida che si può permettere di decidere il prezzo giusto del sacrificio. Successivamente, visto che la squadra andava completata, abbiamo agito, anche in considerazione degli investimenti fatti entro il 30 giugno (riscatti Dia e Pirola ed il rinnovo di Ochoa), con una strategia di giocatori giovani che potessero dare continuità al progetto della Salernitana che è quello di restare in serie A e di essere un club autosostenibile.

Può dirci qualcosa rispetto all'offerta di Dia?

Gli ultimi giorni sono stati i più complicati, non per volontà della Salernitana che aveva già chiuso il mercato ma per la volontà degli altri di fare le cose alla fine. Mi permetto di lanciare un messaggio (e lo faccio in inglese): "Niente contro i tifosi e la proprietà di un club storico di Premier LEague ma chiedo rispetto per me, per il mio presidente e per la mia società: la Salernitana non dimentica”.

Perché si è attinto solo dal mercato estero?

La scelta assolutamente condivisa tra me, l'allenatore e la proprietà è quella sulle caratteristiche dei giocatori. Evidentemente il mister non può conoscere tutti i giocatori, a maggior ragione se giovani. Dei 7 nuovi acquisti Costil è stato allenato, Cabral e Legowski li conosceva già. Gli altri quattro si faranno conoscere. Non c'è dicotomia tra il mio pensiero e quello del mister. Anche Kastanos non lo conosceva ma poi sapete tutti come ha lavorato con lui e quali sono stati i risultati. Il mister è la persona più adatta a sviluppare il talento di questi ragazzi. Siamo la Salernitana, non dobbiamo snaturare il nostro modo di essere e lo dobbiamo fare attraverso i giovani. La rosa è composta da 28 calciatori. Stiamo facendo anche un lavoro di pulizia, abbiamo 36 calciatori sotto contratto di cui 8 sono in prestito.

Purtroppo nel mercato italiano c'è poca solidarietà, si fa più fatica a trovare le condizioni giuste per scambiarsi e fare operazioni tra club della stessa categoria.

Quando prima ho parlato di enormi sacrifici da parte della proprietà mi riferivo anche alle scelte fatte su Bonazzoli, Sepe, Simy, Mikael. Queste scelte sono sostenibili solo perché è solida la proprietà e perché accanto alla solidità della proprietà stiamo cercando di dare un messaggio univoco: prima di tutto viene la Salernitana. Non è semplice. Abbiamo un potenziale enorme ma ce ne si rende conto solo quando si arriva qui e si inizia a capire cosa c'è dietro. Faremo capire che la Salernitana viene prima di tutto. Nell'ambito di quelle che sono le responsabilità e gli impegni, anche i giocatori dovranno stare molto attenti a rispettare i contratti. Vigileremo in maniera attenta e, per certi versi, cinica e spietata. Solo così si può accelerare il processo di crescita del club.

Dietro la prospettiva di essere un modello simile a chi è diventato un modello, servirà tantissimo tempo, un percorso condiviso. Sono soddisfatto perché quello che sta succedendo alla Salernitana è una riduzione del monte ingaggi, avere calciatori in prestito con diritto di riscatto, dopodiché servono i risultati: la salvezza è il tassello indispensabile per crescere. Delle società medio piccole, nessuna non ha venduto. Solo la Salernitana è riuscita a resistere ed ha anche comprato. Questo deve generare fiducia nel lavoro che è stato fatto. Io non mi sto ponendo un obiettivo, nella mia testa per il lavoro che sto svolgendo penso che resterò alla Salernitana per i prossimi 30 anni. Ma sono un uomo di calcio e so che dipenderà anche dai risultati. Il mio futuro è adesso.