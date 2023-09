Salernitana, caso Dia: club pronto a multare l'attaccante senegalese I legali valutano l'operato dell'agente e del club inglese. E la società tenta la mediazione

Archiviato il ko contro il Lecce, per la Salernitana è già tempo di voltare pagina. Il club granata, infatti, approfitterà della sosta del campionato per provare a risolvere il caso Dia, vicenda tanto spinosa quanto importante. Il presidente Danilo Iervolino ha già dato mandato ai legali del club di studiare la questione e, in particolare, il comportamento avuto dal calciatore senegalese negli ultimi giorni della scorsa settimana. Molto probabile che la società decida di multare Dia, anche per lanciare un messaggio chiaro allo spogliatoio. Il problema, però, potrebbe rivelarsi ben più complesso della semplice ammenda. Società e calciatore, infatti, dovranno recuperare un rapporto fiduciario che, al momento, è stato minato dagli ultimi accadimenti.

La speranza della Salernitana è di riuscire a ricucire lo strappo, in modo da avere a disposizione Dia già dalle partite in programma dopo la sosta. L'attaccante, nel frattempo, sarà impegnato con la nazionale del Senegal nell'amichevole contro l'Algeria in programma il 12 settembre. Oggi il calciatore è volato a Dakar dove era previsto il raduno della rappresentativa senegalese.

A Salerno, intanto, inizierà l'opera di mediazione - con chi rappresenta il 27enne -, per provare a risolvere il caso Dia. Molto, però, dipenderà anche dalle intenzioni e dalla volontà del calciatore. I legali, intanto, valutano anche il comportamento dell'agente e del Wolverhampton che potrebbe essere oggetto di una segnalazione alle autorità sportive internazionali.