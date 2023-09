Salernitana, otto calciatori granata convocati in Nazionale Gioia anche per Sfait che difenderà i colori dell'under 20 della Romania

Non c’è soltanto Boulaye Dia tra i calciatori della Salernitana che nei prossimi giorni saranno impegnati con le rispettive Nazionali. Il senegalese affronterà in amichevole l’Algeria il 12 settembre. Lassana Coulibaly difenderà i colori del Mali nel match di qualificazione alla Coppa d’Africa contro il Sudan del Sud (8 settembre) e nell’amichevole contro la Costa d’Avorio (12 settembre).

Doppio impegno anche per Norbert Gyomber e Grigoris Kastanos: lo slovacco affronterà le qualificazioni europee con Portogallo (8 settembre) e Liechtenstein (11 settembre), mentre il cipriota sarà protagonista contro Scozia (9 settembre) e Spagna (12 settembre). Memo Ochoa resta un pilastro del Messico che scenderà in campo l’8 settembre contro l’Australia e il 13 settembre contro l’Uzbekistan. Mateusz Legowski e Lorenzo Pirola, invece, saranno protagonisti con le Under 21 di Polonia ed Italia: il primo affronterà Kosovo (8 settembre) ed Estonia (12 settembre) nelle partite di qualificazione alla fase finale degli Europei Under 21; il difensore scenderà in campo contro Lettonia e Turchia (8 e 12 settembre). Gioia anche per il giovane Andres Sfait che è stato convocato dall’unser 20 della Romania per le partite dell’Elite League contro Repubblica Ceca e Portogallo.