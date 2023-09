Salernitana, caso Dia: multa da 30mila euro e mediazione al rientro Iervolino pronto a scendere in campo per ricucire lo strappo con l'attaccante

La Salernitana non farà sconti a Boulaye Dia. Il club ha deciso di multare il calciatore con una sanzione pari al 15% dello stipendio mensile. L'ammenda, dunque, sarà di circa 30mila euro per l'attaccante che nel fine settimana aveva manifestato in modo plateale un certo malessere per la mancata cessione in Premier League. La Salernitana intende applicare la linea dura, anche per lanciare un messaggio forte allo spogliatio. L'obiettivo, principale, però, è recuperare il rapporto con Dia, al fine di tutelare il patrimonio più importante della società.

L'opera di mediazione entrerà nel vivo la prossima settimana, quando l'attaccante senegalese rientrerà dagli impegni con la sua Nazionale. Lunedì è partito da Capodichino per raggiungere Dakar e rispondere alla chiamata del Senegal. La Salernitana, chiaramente, seguirà con particolare attenzione il percorso in Nazionale di Dia. Il 27enne, infatti, alla vigilia della trasferta di Lecce aveva lamentato fastidi al ginocchio e un malessere fisico per il quale era stato escluso dalla sfida in terra salentina. Al rientro in Italia ci sarà un confronto tra proprietà e calciatore per chiarire quanto accaduto nei giorni scorsi e cercare di ricucire lo strappo.

La Salernitana, infatti, punta forte sul senegalese che rappresenta un valore aggiunto per l'organico di Paulo Sousa. Nel frattempo, però, De Sanctis tiene aperto uno spiraglio al mercato degli svincolati che potrebbe rappresentare una soluzione di emergenza se il caso Dia non dovesse rientrare.