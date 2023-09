Salernitana, nella sosta lavoro personalizzato per i nuovi arrivati Sousa vuole accelerare il processo di adattamento al calcio italiano

La Salernitana proverà a sfruttare la sosta del campionato per accelerare il processo di adattamento dei nuovi arrivati al campionato italiano. Paulo Sousa ed il suo staff, infatti, hanno stilato una tabella di marcia differente per quei calciatori che sono stati ingaggiati nel mercato estivo. Mentre il gruppo base lavorerà fino ad oggi per poi tornare in campo martedì pomeriggio, per gli ultimi arrivati la preparazione settimanale proseguirà fino a venerdì. Un lavoro da cui sarà esentato il solo Cabral, alle prese con un affaticamento che dovrà essere gestito con ghiaccio e fisioterapie.

L'idea del tecnico portoghese è di sfruttare la settimana senza campionato per migliorare la condizione dei nuovi calciatori sia dal punto di vista atletico che tattico. Un'esigenza più volte evidenziata da Paulo Sousa che avrà bisogno di tempo per valorizzare la caratteristiche di calciatori che si stanno cimentando per la prima volta con il calcio italiano. La partita di Lecce ha, sicuramente, fornito delle indicazioni interessanti al portoghese: Cabral e Martegani hanno dimostrato di avere gamba ed imprevedibilità, rivelandosi pericoloso soprattutto a ridosso dell'area di rigore; Legowski, seppur ancora acerbo, ha mostrato una buona condizione atletica, mentre Ikwemesi è apparso volenteroso e propenso al sacrificio. Da rivedere Tchaouna che è entrato soltanto nei minuti finali, mentre per Stewart servirà un percorso di adattamento più lungo. Un lavoro che è iniziato già in questi giorni e che proseguirà fino al doppio impegno casalingo contro Torino e Frosinone.