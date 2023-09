Salernitana, il mercato non è finito: Valencia ai saluti, Simy in stand-by De Sanctis segue anche il mercato degli svincolati per possibili rinforzi

Il mercato italiano ha chiuso i battenti da meno di una settimana. Ma in casa Salernitana il lavoro del direttore sportivo Morgan De Sanctis non è ancora terminato. Il dirigente granata, come è noto, ha necessità di piazzare Valencia e Simy, attaccanti che non rientrano nei piani di Sousa e che sono finiti fuori lista. Per il cileno, dopo il mancato passaggio al Palermo ed i contatti avuti con un club spagnolo, potrebbero aprirsi le porte della Saudi Pro League. Il calciatore piace all'Al-Tai, compagine che milita nella massima serie saudita. L'operazione dovrà subire l'accelerata in queste ore: il mercato arabo, infatti, chiuderà i battenti nella giornata di domani.

Nulla da fare, invece, per Simy: il nigeriano, fin qui, ha rifiutato tutte le soluzioni che gli sono state prospettate e sembra destinato a restare a Salerno da fuori lista. Nelle scorse settimane l'ex Crotone ha dialogato a lungo con club turchi, salvo poi rinunciare al trasferimento all'estero. Negli ultimi giorni di mercato il Cosenza aveva fatto un tentativo molto concreto ma anche questa ipotesi si è arenata. Resterebbe in piedi l'ipotesi Perugia, club che ha beneficiato della deroga di mercato, ma Simy non sembra propenso a scendere in serie C. Nel frattempo la Salernitana tiene vigile lo sguardo anche sul mercato degli svincolati: De Sanctis ha lasciato libero un posto in lista che, se necessario, potrebbe essere riempito con il nome di un calciatore svincolato. Ma per il momento la Salernitana preferisce attendere.