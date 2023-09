Stadio Arechi, sprint per la Curva Nord: via libera ai lavori nei Distinti Il progetto è stato approvato in Giunta, a breve la Salernitana potrà avviare i lavori

Con il campionato fermo per la sosta delle Nazionali, in casa Salernitana si lavora anche al tema delle infrastrutture. In attesa di definire gli aspetti tecnico-burocratici legati al nuovo centro sportivo, la società granata è pronta ad avviare i lavori per la realizzazione del settore ospiti nei Distinti dello stadio Arechi. Un intervento propedeutico alla riapertura integrale della Curva Nord che, una volta terminati i lavori, sarà destinata interamente ai tifosi della Salernitana.

Nelle scorse ore la giunta comunale di Salerno ha approvato il progetto dei Distinti: un passaggio formale ma indispensabile per consentire alla Salernitana di iniziare i lavori. La convenzione d'uso dello stadio, infatti, prevede la possibilità di affidare gli interventi alla società granata che, poi, scorporerà i costi sostenuti dal canone dovuto al Comune per l'utilizzo dell'impianto.

I lavori, dunque, potranno partire a stretto giro e, verosimilmente, saranno completati entro fine anno. Il progetto prevede la realizzazione di una vetrata divisoria nei Distinti dove sarà ubicato il settore ospiti che, tra gradinata superiore ed inferiore avrà una capienza di circa 1700 posti. Dovranno, inoltre, essere implementati i servizi igienici, mentre all'esterno sarà realizzata un'area parcheggio per i tifosi della squadra ospite. Contestualmente dovrà essere realizzato qualche intervento nell'area di Capitolo San Matteo, zona che sarà utilizzata per le tifoserie particolarmente numerose o con rivalità.