Salernitana, Valencia è pronto a ripartire dalla Grecia Raggiunta l'intesa con l'Atromitos: trasferimento in prestito per il cileno

Il quarto tentativo dovrebbe essere quello giusto. La Salernitana è vicina a cedere in prestito Diego Valencia. Il calciatore cileno, fuori lista e da tempo in uscita, si trasferirà a titolo temporaneo all'Atromitos, squadra che milita nel massimo campionato greco. La trattativa ha subito un'accelerata in queste ore: l'attaccante, che era già stato sondato nei giorni scorsi, ha accettato la proposta. In precedenza Valencia aveva visto sfumare sul gong tre cessioni. A metà mercato aveva raggiunto l'intesa con il Palermo ma dopo le visite mediche l'affare saltò clamorosamente. Lo scorso 1° settembre, invece, il cileno era pronto ad accettare la proposta dell'Eibar, squadra della serie B spagnola. Anche in quel caso, però, l'affare saltò al fotofinish per un ritardo nel deposito della documentazione per il tesseramento. Sembrava fatta anche per il passaggio all'Al-Tai, squadra del massimo campionato saudita che ha poi virato su altri profili. Ora, al quarto tentativo, Valencia è pronto a ripartire dalla Grecia. Nelle prossime ore è attesa l'ufficialità.