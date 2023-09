Salernitana, caso Dia: al rientro nuovi accertamenti e chiarimento Giovedì è previsto un confronto con la proprietà per provare a ricucire lo strappo

Bisognerà attendere almeno martedì sera per capire qualcosa in più sulle condizioni fisiche di Boulaye Dia. La Salernitana, dopo aver appreso del problema muscolare accusato in ritiro dall'attaccante, si è messa in contatto con la Federazione senegalese per avere qualche informazione in più sulle condizioni fisiche dell'attaccante. Dia, secondo quanto riferito, avrebbe accusato un fastidio muscolare al quadricipite. Anche il calciatore avrebbe rassicurato la Salernitana, inviando un messaggio audio sulle sue condizioni. Da capire, ora, se l'attaccante sarà convocato per l'amichevole di martedì sera contro l'Algeria e, di conseguenza, se sarà impiegato dal ct. Al rientro in Italia, previsto per la giornata di giovedì, ci saranno ulteriori accertamenti per valutare l'entità del fastidio lamentato da Dia. Ma nella giornata di giovedì è previsto anche un confronto con il presidente Iervolino ed il direttore sportivo De Sanctis.

La Salernitana, infatti, intende chiarire quanto accaduto nelle ultime ore di mercato, provando a ricucire lo strappo che aveva provocato l'esclusione di Dia dalla trasferta di Lecce. Il club ascolterà il calciatore ma chiederà anche il rispetto del contratto che, al momento, lo lega alla Salernitana. Iervolino ha sempre ribadito di non voler trattenere nessuno controvoglia, ragion per cui potrebbe anche aprire ad una cessione del senegalese nella prossima sessione di mercato o, al massimo, al termine di questo campionato. Ma prima bisognerà recuperare il rapporto tra atleta e società.