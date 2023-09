Salernitana, proposto uno svincolato ma si attende prima il rientro di Dia De Sanctis vorrebbe evitare ulteriori innesti ma tiene comunque aperto uno spiraglio

L'esplosione del caso Dia sui titoli di coda del calciomercato, ha spinto la Salernitana ad adottare la strada della prudenza. De Sanctis, infatti, ha lasciato libero un posto nella lista degli over per avere margine di movimento in caso di emergenza. Il direttore sportivo granata ha comunque spulciato in lungo ed in largo la lista degli svincolati per individuare eventuali calciatori che possano fare al caso del cavalluccio marino. Ai granata è stato proposto l'olandese Anwar El Ghazi, classe 95' che si è da poco svincolato dal Psv Eindhoven. La Salernitana ha preso nota ma per il momento preferisce attendere. Il club, infatti, intende prima inquadrare bene la posizione di Boulaye Dia. L'attaccante senegalese resta il fiore all'occhiello della rosa granata e l'intenzione di proprietà, società e staff tecnico è di rilanciarlo.

Giovedì, come è noto, è previsto un confronto con il presidente Danilo Iervolino, alla presenza del direttore sportivo Morgan De Sanctis. La speranza è di ricucire lo strappo che si è creato dopo la mancata cessione della punta in Inghilterra. Se il caso rientrerà, la Salernitana accantonerà anche l'idea di tornare sul mercato degli svincolati che, eventualmente, potrebbe rappresentare una soluzione a campionato in corso solamente in caso di necessità. Se, invece, la posizione di Dia dovesse complicarsi, De Sanctis si lancerebbe con convinzione sugli svincolati per garantire una pedina in più a Paulo Sousa nel reparto offensivo granata.