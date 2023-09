Salernitana, alle 21 su Ottochannel ritorna Granatissimi Nel corso della puntata saranno mostrati importanti documenti sul nuovo stadio Volpe

Come ogni martedì, su Ottochannel (canale 16), ritorna Granatissimi, l'approfondimento dedicato alla Salernitana. In studio con Carla Polverino ci saranno don Roberto Faccenda, cappellano della Salernitana e gli opinionisti Tommaso D'Angelo e Peppe Iannicelli.

In collegamento Edoardo Artistico, doppio ex di Salernitana e Torino, e Giovanni Volpe, tifoso granata e figlio di Vincenzo a cui è intitolato il campo Volpe. Proprio il tema delle infrastrutture sarà centrale: nel corso della puntata saranno mostrati importanti documenti relativi alla progettazione immaginata dalla Regione Campania per il "Volpe", stadio che potrebbe rappresentare la soluzione temporanea in occasione dei lavori di restyling all'Arechi.

In primo piano anche il doppio impegno casalingo contro Torino e Frosinone. Focus sull'emergenza infortunati e sul caso Dia.

Come sempre ampia interazione da casa. Sarà possibile chiamare la redazione di Salerno allo 089 252486 o al numero verde gratuito 800 919 002. L'interazione sarà possibile anche inviando un messaggio sms o whatsapp allo 342 8725223.

Un appuntamento da non perdere a partire dalle 21 sul canale 16 del digitale terrestre e da domani disponibile nella sezione on demand del sito web di Ottochannel.