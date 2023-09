Salernitana, Dia assente alla ripresa: è in Francia per motivi personali La società lo attendeva al Mary Rosy, domani sarà fatto un nuovo tentativo

Boulaye Dia non è rientrato a Salerno per la ripresa degli allenamenti. Questo pomeriggio il senegalese era assente al Mary Rosy, nonostante abbia lasciato il ritiro della Nazionale a seguito dell'infortunio muscolare subito in allenamento. La Salernitana lo attendeva in città sia per effettuare nuovi accertamenti medici che per chiarire le incomprensioni sfociate nelle ultime ore di mercato. Ma l'attaccante è rimasto in Francia, ufficialmente per motivi personali che non gli avrebbero permesso di rientrare a Salerno. Dovrebbe farlo entro domani sera ma, considerata la situazione, il condizionale è d'obbligo. La Salernitana, nonostante tutto, proverà ancora la strada della mediazione per provare a recuperare - fisicamente e mentalmente - la sua pepita d'oro. I presupposti, al momento, non sembrano essere dei migliori. Ma al rientro in Italia la società granata farà un nuovo tentativo. E' chiaro, a questo punto, che dovrà esserci anche la volontà di Dia per superare le incomprensioni e tornare a remare tutti nella stessa direzione.