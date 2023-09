Salernitana, Iervolino suona la carica: "Avanti tutta con fiducia ed entusiasmo" Pranzo fiume con De Sanctis, Milan e Sousa per programmare il futuro e risolvere qualche grana

“Con fiducia ed entusiasmo, avanti tutta. Macte animo”. È il messaggio lanciato dal presidente della Salernitana, Danilo Iervolino al termine di una lunga giornata trascorsa in città. Intorno a mezzogiorno l'imprenditore di Palma Campania ha fatto tappa al Mary Rosy dove ha trovato ad accoglierlo l'ad Maurizio Milan ed il ds Morgan De Sanctis. Dopo aver supervisionato brevemente la struttura, Iervolino si è diretto in sala conferenze dove ha incontrato squadra e staff tecnico. Ai calciatori il presidente ha rivolto un breve messaggio motivazionale, suonando la carica in vista dei prossimi due impegni casalinghi contro Torino e Frosinone.

Dopo aver lasciato il Mary Rosy, Iervolino ha raggiunto un noto albergo della Costa d'Amalfi dove ha pranzato con l'ad Maurizio Milan, il ds Morgan De Sanctis (nella foto mentre lascia l'albergo) e il tecnico Paulo Sousa. Questi ultimi due hanno abbandonato la struttura, sereni e sorridenti, intorno alle 15.30. “Mister, se ho bisogno ti chiamo”, ha detto il dirigente granata prima di salire in auto. Iervolino e Milan, invece, hanno lasciato l'albergo soltanto un'ora dopo, guadagnando l'uscita da un ingresso secondario. Probabile che si siano intrattenuti in riunione per discutere di vicende relative alle infrastrutture e, in particolare, legate al nuovo stadio “Volpe”. In queste ore, infatti, la Regione attende il via libera per poter avviare l'iter burocratico necessario per realizzare l'impianto.