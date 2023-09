Caso Dia: la Salernitana spera nella svolta, gli ultras: "Tutti allo stadio" Il club continua ad attendere il senegalese che rischia una nuova multa in caso di mancato rientro

A due giorni dal match contro il Torino, in casa Salernitana continua a tenere banco la vicenda Dia. Il senegalese ha ricevuto un ultimatum dal club che, adesso, spera di rivederlo a Salerno già nelle prossime ore, magari in tempo per assistere alla partita dell'Arechi di domani sera. Al rientro, infatti, il calciatore dovrà sottoporsi ad una serie di accertamenti per valutare l'entità dell'infortunio che gli è stato diagnosticato in Nazionale. Se il rientro dell'ex Villareal dovesse slittare ancora, la Salernitana è pronta a sanzionare nuovamente l'attaccante, comminandogli una multa pari al 50% dello stipendio. Un contenzioso che dovrebbe, poi, essere discusso dinanzi al Collegio Arbitrale e che renderebbe ancora più evidente la distanza tra le parti. "Preferiamo pensare che tornerà presto", continuano a ribadire dalla Salernitana, società che resta in attesa di sviluppi, possibilmente a stretto giro. Nel frattempo, dopo lo striscione affisso nella serata di ieri, la Curva Sud Siberiano ha chiamato a raccolta la città per la partita di lunedì contro il Torino: "Quello che c'era da dire lo abbiamo detto a chi di dovere. Quello che c'era da fare lo abbiamo fatto. Ora è un altro tempo. Basta chiacchiere da bar e inutili attacchi social, lunedì tutti all'Arechi compatti e uniti!!!", il messaggio diffuso via social dai gruppi della Siberiano.