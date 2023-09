Salernitana, fine della telenovela Dia: l'attaccante è rientrato a Salerno Dovrà sottoporsi a nuovi accertamenti per valutare l'entità dell'infortunio

Fine della telenovela Dia. O almeno questa è la speranza della Salernitana che stamattina ha ritrovato il calciatore senegalese al Mary Rosy. L'opera di mediazione portata avanti dal direttore sportivo Morgan De Sanctis ha dato i frutti sperati: l'attaccante, con cinque giorni di ritardo (è rimasto in Francia per motivi personali), è rientrato a Salerno per rispondere alla convocazione della società. Da domani, o al massimo martedì, inizierà una nuova duplice partita. Dia si dovrà sottoporre ad accertamenti medici per verificare l'entità dell'infortunio subito in Nazionale. La Federazione senegalese aveva comunicato uno stop di almeno due settimane per una lesione al retto femorale.

La Salernitana sottoporrà il calciatore a nuovi esami e stilerà la tabella di marcia per il recupero. Di pari passo si dovranno chiarire le incomprensioni che in queste settimane hanno provocato lo strappo. Una vicenda che potrebbe essere affrontata in prima persona dal presidente Danilo Iervolino che aveva manifestato l'intenzione di parlare direttamente con il calciatore. Il resto, poi, spetterà a Paulo Sousa che dovrà recuperare il calciatore anche dal punto di vista mentale per rilanciarlo nello scacchiere tattico granata.