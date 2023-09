Salernitana-Frosinone 1-1, le pagelle dei granata. Ochoa salva, Cabral fa pari Non si va oltre l'1-1 all'Arechi. Al vantaggio del Frosinone risponde Cabral. Si sale a 3 punti.

Tra Salernitana e Frosinone all'Arechi finisce 1-1. Bicchiere mezzo pieno o mezzo vuoto? La Salernitana esce dall'Arechi con un punto in tasca e non riesce ad imprimire quella accelerazione al campionato di cui necessitava. Cabral salva la situazione grazie al gol del pareggio nella ripresa. La Salernitana prova a forzare il vantaggio e schiaccia il Frosionone per qualche minuto. Poi i ciociari prendono le misure e si difendono con una certa serenità. Salernitana che sale a quota tre punti mentre il Frosinone esce indenne dal catino granata.

Salernitana-Frosinone, le pagelle dei granata. Ochoa, due importanti da top player. Martegani e Cabral i migliori acquisti

Ochoa. Forse potrebbe fare qualcosa in più sul gol del vantaggio e sul raddoppio (non convalidato) del Frosinone, ma salva la giornata dei granata con un paio di interventi strepitosi. Fondamentale per tenere i granata in gara fino al gol di Cabral che cambia l'inerzia del match. Voto 6,5

Lovato. Tante insicurezze dalla sua parte, che oggi ha anche le principali responsabilità sul gol subito da calcio d'angolo. Voto 5,5 (dal 40' Daniliuc. Un ritorno importante, per provare a riassestare la fase difensiva. S.v.)

Gyomber. Il più sicuro del pacchetto arretrato, anche se nemmeno oggi garantisce la massima affidabilità. Compie il suo lavoro ma con un certo affanno, contro avversari certamente non irresistibili. Voto 6.

Pirola. Continua il periodo leggermente negativo del capitano dell'Italia Under 21. Sbaglia qualche posizionamento di troppo e sembra in leggero ritardo di condizione. Voto 5,5

Mazzocchi. Oggi merita ampiamente la sufficienza. Fa bene sia la fase difensiva che offensiva e torna finalmente a puntare l'uomo, seppur senza quella facilità di gamba che aveva mostrato nel suo momento migliore. Esce con ancora un po' di benzina in corpo. Voto 6 (dal 22'st Ikwuemesi. Molto, molto grezzo dal punto di vista tattico, riesce comunque a costruire qualcosa grazie al suo strapotere fisico. C'è molto da migliorare ma è l'unica vera prima punta in squadra insieme a bomber Dia. Voto 5,5)

Martegani. Schierato per la prima volta dal primo minuto, l'argentino dimostra di saperci fare e diventa immediatamente il metronomo della squadra. Molto bravo nel gestire i tempi, non lo si vede perdere palloni ed è l'appoggio sicuro per il resto della squadra. Voto 6,5 (dal 40'st Legowski. Nei pochi minuti a disposizione sbaglia quasi tutto e non offre la quantità che gli si richiede. Voto 5)

Maggiore. Partita decisamente sottotono per il centrocampista che oggi viene preferito sia a Legowski che Bohinen. Non approfitta dell'occasione e sbaglia troppi palloni, per un giocatore abituato ad avere la palla tra i piedi. Voto 4,5. (dal 33' st Bohinen. Non incide come vorrebbe e rimane avulso dal gioco. Voto 5)

Bradaric.Non convince e oggi si attacca prevalentemente dall'altro lato. Qualche buon traversone e poco più. Voto 5,5

Candreva. Anche in un periodo non eccelso, rimane uno dei giocatori migliori della Salernitana. Dai suoi piedi passano gran parte delle giocate offensive dei granata. Voto 6,5.

Kastanos. Una partita da buon mestierante, ma non eccelle, più per sbavature in fase offensiva e che altro. Poi, però, suda la maglia fino alla fine. Voto 6

Cabral. Uomo decisivo, oggi schierato da "falso nueve", ha creato tanti pericoli e ha trovato finalmente la via del gol, dopo aver colpito anche un legno incredibile nel primo tempo. Ogni tanto gli manca quella lettura tattica adeguata che lo renderebbe di diritto uno dei migliori giocatori della squadra. Esce tra gli applausi scroscianti del pubblico. Voto 7 (dal 40'st Botheim. Con un'altra punta vera al suo fianco, riesce a fare qualcosa in più, prendendosi maggiori spazi. Il problema è che poi manca la precisione. Voto 5,5)