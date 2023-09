Salernitana-Inter 0-4, Inzaghi: "Ringrazio i tifosi che ci hanno sostenuto" Il tecnico elogia il "toro" Martínez e parla di una Salernitana forte all'Arechi.

Il tecnico nerazzurro parla in conferenza stampa a margine della vittoria per 0-4 della sua Inter sulla Salernitana allo stadio Arechi.

Inzaghi: "Lautaro è in crescita continua. Salernitana squadra forte all'Arechi"

In primis, rivolge i complimenti a Lautaro Martínez, primo giocatore nella storia della Serie A a mettere a segno un poker partendo dalla panchina. "È stato bravissimo e deve continuare così. È in crescita continua e deve continuare a lavorare come sta facendo. Può succedere in futuro di iniziare ancora dalla panchina, l'importante è entrare con questa mentalità e la voglia di far bene".

Sull'Inter in calo fisico, Inzaghi afferma che "C'è stato dispendio fisico notevole, non sempre il risultato poi rispecchia ciò che si vede. Oggi ho visto molto bene i subentrati e quelli che erano alla prima da titolare, questo sta a significare che ci sono tante alternative e posso stare tranquillo".

E se si aspettava questa partita, il tecnico dei meneghini crede che "La Salernitana, all'Arechi, è una squadra forte. Però voglio ringraziare anche i nostri tifosi che ci hanno aiutato soprattutto quando non riuscivamo a sbloccarla".

di Alessandro Faggiano