Salernitana, Simy torna in gruppo e lancia messaggi "granata" via social Candreva verso il recupero, acciacchi per Pirola e Ochoa

Dopo aver ottenuto il reintegro in gruppo, Simy proverà a convincere Sousa e la Salernitana a concedergli una nuova chance. In attesa di riuscire a dimostrare il suo valore in campo, il nigeriano ieri ha lanciato un messaggio all’ambiente attraverso i social: l’attaccante ha postato una foto che lo ritrae in maglia granata. Nell’immagine, inoltre, l’ex calciatore del Crotone è intento ad applaudire. Uno scatto che risale a due stagioni fa e che potrebbe prestarsi a numerose interpretazioni. Le risposte reali, però, potranno arrivare soltanto dal rettangolo verde. Per il momento Simy si allenerà con il resto della squadra ma non potrà essere convocato perché non figura nella lista consegnata in Lega dalla società. Avendo la Salernitana ancora un posto libero, però, l’elenco potrà essere modificato e integrato in qualsiasi momento. La società non esclude alcuna ipotesi e attende di vedere all’opera il calciatore che dovrà riuscire a cancellare due stagioni da dimenticare per convincere Sousa a dargli un’opportunità. Simy, tra l’altro, in questi mesi si è allenato da solo e, quindi, dovrà lavorare sodo per provare a recuperare la miglior condizione atletica.

Nel frattempo Sousa ha iniziato a preparare il match di Monza, in programma domenica alle 12.30. Una sfida che, salvo sorprese, vedrà protagonista anche Candreva: il trequartista ha smaltito i postumi dell’infortunio e alla ripresa ha lavorato regolarmente con il resto della squadra. Non ci saranno, invece, Coulibaly e Ikwuemesi che torneranno dopo la sosta. Acciacchi anche per Pirola, uscito dal campo per una botta ma che dovrebbe stringere i denti. Da valutare Ochoa, alle prese con un'infiammazione al collo che, tuttavia, non dovrebbe destare grosse preoccupazioni. Il messicano non sta vivendo un ottimo momento di forma ma, al momento, la maglia da titolare non sembra essere in discussione.