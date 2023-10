Monza-Salernitana, la preview e l'analisi con dati e statistiche alla mano Focus sul match dello U-Power Stadium: la truppa di Sousa alla ricerca della sua prima vittoria

Ultimo match prima della sosta di ottobre. A Monza, l'8 ottobre alle ore 12:30, la compagine granata allenata da mister Paulo Sousa sarà chiamata a fare la partita e a provare a vinere il primo incontro di questo difficilissimo inizio di campionato. Monza-Salernitana non sarà un match decisivo, ma potrebbe aiutare enormemente a scacciare la crisi di risultati e morale che ha esacerbato le difficoltà e le carenze dell'organico dei campani.

Come arrivano Monza e Salernitana al lunch match di domenica 8 ottobre

Dopo un avvio di campionato abbastanza complicato, il Monza allenato dall'ex Raffaele Palladino ha inanellato una serie di quattro risultati utili consecutivi: tre pareggi e, nell'ultimo turno, è giunta anche una vittoria corsara sul campo del Sassuolo (0-1). Nonostante una certa difficoltà in fase offensiva (per ora sono solo 5 le reti messe a segno), la squadra brianzola incassa, in media, solo un gol a partita.

Per la Salernitana, invece, i numeri parlano di problemi a tutto campo. Con solo 4 reti segnate e ben 14 subite, la Bersagliera ha la seconda peggior differenza reti del campionato, ex-aequo con il Cagliari (ultimo in classifica). I problemi principali sembrano riguardare però la fase difensiva, considerando che la capacità di creazione di gioco è da squadra di media classifica (stando alle statistiche avanzate) e che ciò che è mancato è la finalizzazione di bomber Dia.

Il Monza si trova attualmente in 12esima posizione con 9 punti frutto di 2 vittorie, 3 pareggi e 2 sconfitte. La Salernitana, invece, è terzultima (18esima posizione), con 3 pareggi, 4 sconfitte e ancora nessuna vittoria.

Il Monza non sfrutta le palle inattive e soffre i calci piazzati

Per ora, tra i dati più incoraggianti per la Salernitana in vista della trasferta di Monza, è che gli uomini di Palladino non sfruttano le palle inattive. Almeno, nessun gol tra quelli messi a segno finora proviene da palla inattiva. Inoltre, nonostante una buona organizzazione difensiva, i brianzoli hanno subito 3 delle 7 reti proprio da calcio piazzato. SI tratta della seconda percentuale di gol subiti da calcio piazzato/gol totali più alta del campionato (42,9%).

Il Monza produce tanto ma segna poco. Sousa ancora alla ricerca della sua prima vittoria in trasferta

Tra i dati interessanti segnalati sullo stesso sito della Salernitana come preview del match, si pone che Il Monza ha effettuato 104 tiri in questo campionato, meno solo di Napoli (128) e Inter (126), allo stesso tempo solo il 34.2% di questi è terminato nello specchio, solo Torino (33.3%) e Cagliari (32.0%) hanno una percentuale inferiore nel torneo in corso. La Salernitana è la squadra che ha pareggiato più trasferte in Serie A nel 2023: sette; l’ultimo successo dei campani fuori casa in campionato risale allo scorso 27 gennaio (contro il Lecce), da allora hanno registrato 12 trasferte di fila senza vittorie (7N, 5P).

I giocatori chiave: Colpani e Colombo i maggiori pericoli

Il Monza ha un organico di tutto rispetto, che mister Palladino sta riuscendo a valorizzare al meglio. Il giocatore più pericoloso e di maggior talento della squadra brianzola è Andrea Colpani. Il talento classe '99 è il centrocampista più prolifico della Serie A (3 gol all'attivo) e sempre tra i migliori in campo. Poi, attenzione all'exploit di Lorenzo Colombo. Il forte giocatore classe '02 ha messo a segno il colpo della vittoria esterna contro il Sassuolo e potrebbe partire dal primo minuto. Infine, non si può non parlare della pericolosità del neo-acquisto Alejandro "El papu" Gómez. L'argentino torna in Italia dopo la straordinaria carriera all'Atalanta e arriva con tutta la voglia di far bene. Il Monza punta tanto sulla tecnica e la qualità della trama di gioco. Non a caso è tra le formazioni che tiene maggiormente il pallone (circa il 54% di possesso palla).

La Salernitana con quasi tutti gli effettivi

Tranne per la pesante assenza di Lassana Coulibaly, autentico perno del centrocampo granata, mister Paulo Sousa dovrebbe avere tutti i titolari a disposizione. Dovrebbe, infatti, tornare anche Antonio Candreva, che si è allenato nuovamente in gruppo e sembra già pronto per la trasferta di Monza. Al principale creatore della squadra, si aggiunge il progresso nel recupero di Boulaye Dia, che già contro l'Inter ha mostrato finalmente di poter tornare ad essere l'elemento chiave dell'attacco granata. Finalmente, Sousa potrà scegliere ed eventualmente adattare l'assetto tecnico in funzione dell'andamento del match.

Solo due precedenti in Serie A tra Salernitana e Monza, entrambi finiti per 3-0

Nonostante Salernitana e Monza si siano incrociate più volte nella serie cadetta, in Serie A si sono affrontate, per ora, solo nella precedente stagione (2022/2023). All'andata, i brianzoli strapazzarono i granata per 3 reti a 0, certificando la crisi della gestione Nicola. Al ritorno, con la cura Sousa, la Bersagliera ha reso lo smacco con un altro 3-0. Si spera che per questa domenica 8 ottobre non si prosegua con lo stesso trend avviato nella passata stagione.

13-11-2022 Monza Salernitana 3 - 0

26-02-2023 Salernitana Monza 3 - 0