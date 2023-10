Monza-Salernitana, arbitra Massimi: ultimo incrocio la sconfitta di Lecce (2-0) La designazione in vista del match di domenica

Ufficializzata la designazione arbitrale del match di domenica 8 ottobre tra Monza e Salernitana.

Come riporta la nota stampa della società, "Monza – Salernitana, in programma domenica 8 ottobre alle ore 12:30 sarà diretta da Luca Massimi della sezione di Termoli. Assistenti: Pasquale De Meo (sez. Foggia) – Paolo Laudato (sez. Taranto). IV uomo: Francesco Cosso (sez. Reggio Calabria). Var: Eugenio Abbattista (sez. Molfetta). Assistente Var: Francesco Meraviglia (sez. Pistoia).

Tutti i precedenti della Salernitana con l'arbitro Massimi di Termoli

Il Monza vanta uno score decisamente positivo quando arbitra il fischietto della sezione di Termoli. I brianzoli, infatti, hanno ottenuto 2 vittorie e 2 pareggi sotto la sua direzione.

I precedenti per la Salernitana con l'arbitro Massimi sono positivi per la Serie B e Coppa Italia, meno per la Serie A. Per ora, infatti, i granata si sono ritrovati di fronte l'arbitro Massimi in due occasioni nella massima serie. La prima nella stagione della promozione, in cui i granata impattarono con il Sassuolo. La seconda, poche giornate fa nella brutta sconfitta di Via del Mare contro il Lecce.

stagione 2018/2019 - Serie B

Carpi - Salernitana 3-2

stagione 2019/2020 - Coppa Italia, secondo turno

Salernitana - Catanzaro 3-1

stagione 2019/2020 - Serie B

Trapani - Salernitana 0-1

stagione 2019/2020 - Serie B

Spezia - Salernitana 2-1

stagione 2020/2021 - Serie B

Chievo - Salernitana 1-2

stagione 2021/2022 - Serie A

Salernitana - Sassuolo 2-2

stagione 2023/2024 - Serie A

Lecce - Salernitana 2-0