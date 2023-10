Salernitana, Costil insidia Ochoa tra i pali. E Coulibaly guadagna posizioni A sinistra possibile l'impiego di Mazzocchi al posto di Bradaric. domani la rifinitura

Lassana Coulibaly prova a sprintare in vista di Monza-Salernitana di domenica. Il centrocampista maliano, dopo aver ottenuto il via libera dai medici, è stato provato da Sousa in un ipotetico undici titolare. La tentazione di lanciare subito nella mischia il calciatore è forte ma al tempo stesso lo staff tecnico vuole evitare ogni sorta di rischio. La rifinitura sarà decisiva per capire se Coulibaly potrà tornare subito titolare o se in terra lombarda partirà dalla panchina.

Discorso valido anche per Candreva: il trequartista è stato provato a lungo alle spalle della coppia d'attacco formata da Dia e Cabral. Difficile che Sousa, in un match particolarmente importante, possa rinunciare all'esperienza del calciatore romano che proverà a prendere per mano la Salernitana in un momento cruciale. Altra novità potrebbe prefigurarsi sull'out mancino: Bradaric è apparso in affanno e potrebbe rifiatare; al suo posto potrebbe giocare Mazzocchi, adattato sulla sinistra, con Kastanos che verrebbe riconfermato a destra. In mediana probabile l'impiego dal 1' di Coulibaly con Bohinen al suo fianco. Se il maliano dovesse partire dalla panchina, ci sarebbe spazio per Legowski, mentre Martegani potrebbe rappresentare l'alternativa a Candreva a partita in corso.

La rifinitura di domani sarà decisiva anche per sciogliere il rebus portiere: in settimana Sousa ha tenuto sulla corda sia Ochoa che Costil; il messicano, non impeccabile nelle ultime uscite, nei primi giorni della settimana ha dovuto fare i conti con un fastidioso torcicollo che lo ha costretto a fermarsi. Sousa, dunque, potrebbe concedergli un turno di riposo, lanciando nella mischia il francese, portiere di grande esperienza e che il portoghese conosce sin dai tempi del Bordeaux.