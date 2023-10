Monza-Salernitana, Sousa ritrova Candreva e prova a scacciare la crisi Tornano titolari Pirola, Mazzocchi e Candreva; davanti Dia e Cabral. Le probabili formazioni

Coraggio, convinzione e fiducia. Sono i due elementi richiesti da Paulo Sousa alla Salernitana in vista del match di oggi contro il Monza (fischio d'inizio ore 12.30). Una sfida delicata e che potrebbe valere anche la panchina per il portoghese che, nel presentare il test in terra lombarda ne ha evidenziato difficoltà e insidie, soffermandosi però anche sul percorso di crescita avuto dal gruppo in queste settimane.

Rispetto alla sfida contro l'Inter ci saranno alcune novità. Sousa, infatti, alla vigilia ha sciolto alcuni dei principali dubbi di formazione: tra i pali giocherà Ochoa; Candreva partirà titolare nel ruolo di trequartista mentre Coulibaly avrà spazio solo a partita in corso. Probabili, dunque, le riconferme di Bohinen e Legowski in mediana con Kastanos e Mazzocchi (impiegato sull'out mancino al posto di Bradaric) sulle corsie esterne. Dia e Cabral comporranno il reparto offensivo, con il capoverdiano che partirà sulla linea dei trequartisti per poi affiancare il senegalese. Davanti ad Ochoa spazio al trio formato da Daniliuc, Gyomber e Pirola.

MONZA-SALERNITANA: LE PROBABILI FORMAZIONI

MONZA (3-4-2-1): Di Gregorio; A. Carboni, Pablo Mari, Caldirola; Ciurria, Pessina, Gagliardini, Kyriakopoulos; Colpani, Mota Carvalho; Colombo. A disposizione: Sorrentino, Lamanna, Gori, Donati, Birindelli, D’Ambrosio, Bondo, Machin, Akpa Akpro, F. Carboni, Pereira, V. Carboni, Vignato, Gomez, Maric. Allenatore: Palladino.

SALERNITANA (3-4-2-1): Ochoa; Daniliuc, Gyomber, Pirola; Kastanos, Legowski, Bohinen, Mazzocchi; Cabral, Candreva; Dia. A disposizione: Costil, Allocca, Bronn, Lovato, Fazio, Sambia, Maggiore, Coulibaly, Martegani, Tchaouna, Stewart, Botheim. Allenatore: Sousa.

ARBITRO: Massimi di Termoli - assistenti: De Meo e Laudato. IV uomo: Cosso. Var: Abbattista/AVar: Meraviglia.