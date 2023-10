Salernitana, Iervolino ha deciso: esonerato Sousa, panchina a Pippo Inzaghi Il portoghese saluta dopo otto mesi dal suo arrivo, il patron punta sull'ex Reggina

Nessun colpo di scena. La Salernitana ha esonerato Paulo Sousa e si appresta a ripartire da Filippo Inzaghi. Danilo Iervolino, dopo giorni di attenta riflessione, ha sciolto le riserve. Nel pomeriggio, dopo un confronto con il portoghese, gli è stata comunicata la volontà d’interrompere il rapporto. L'annuncio in poche righe: «L’U.S. Salernitana 1919 comunica di aver sollevato dall’incarico di allenatore della Prima Squadra il sig. Paulo Sousa. Nel ringraziarlo per il lavoro svolto, la società augura al tecnico le migliori fortune per il prosieguo della sua carriera».

Sousa era arrivato sulla panchina del cavalluccio marino a febbraio scorso, risollevando la Salernitana dalla crisi in cui era incappata e chiudendo il campionato con 4 vittorie, 3 sconfitte e 9 pareggi. Un rendimento che non è riuscito a confermare quest'anno, nel quale ha collezionato 3 punti in 8 partite (3 pareggi e 5 sconfitte). Ma il portoghese ha pagato anche per un rapporto che si è deteriorato nel tempo sia con la proprietà che con la direzione sportiva: dopo l'incontro segreto con il Napoli di giugno, Sousa ha manifestato più volte un certo malcontento, criticando in modo anche abbastanza evidente l'operato della società che, probabilmente, gli aveva prospettato investimenti e squadra differenti.

Sousa resterà a busta paga del club granata fino a giugno 2024: il suo contratto era biennale ma la Salernitana aveva una clausola che consentiva d'interrompere gratuitamente il contratto dopo il primo anno (il tecnico avrebbe, invece, dovuto pagare un milione di euro).

Con Super Pippo la Salernitana aveva già raggiunto un’intesa di massima ieri: accordo fino a giugno con bonus salvezza e opzione di rinnovo. Le ufficialità sono attese a breve. Da domani pomeriggio l'ex Reggina e Benevento sarà a Salerno per dirigere il suo primo allenamento con il cavalluccio marino sul petto. Inzaghi porterà con se il vice Maurizio D'Angelo, il preparatore atletico Luca Alimonta, il match analyst Simone Baggio e il preparatore atletico Daniele Cominotti. Dovrebbe restare nello staff, invece, Michelangelo Rampulla, portiere con il quale Super Pippo ha condiviso lo spogliatoio ai tempi della Juventus.