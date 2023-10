Il "maestro" Cagni lancia Inzaghi: "Salerno è la piazza giusta per lui" Le parole del mister che lanciò "Super Pippo" a Piacenza: "Porta entusiasmo e personalità"

In occasione della puntata del 10 ottobre di Granatissimi, Filippo Notari ha intervistato uno degli allenatori più navigati d'Italia, Luigi Cagni, per parlare del nuovo tecnico dei granata, Filippo Inzaghi. Cagni, infatti, ha allenato Super Pippo nei suoi primissimi anni di carriera, lanciandolo verso il calcio che conta. Le parole dell'allenatore bresciano non sono per nulla banali.

Il responso di Cagni: "Salerno è il posto giusto per lui"

Cagni non ha alcun consiglio particolare che si sente di dare a Pippo Inzaghi per questa nuova avventura sulla panchina granata. "Sono convinto che farà bene e ha le giuste capacità. Ormai è un allenatore quasi esperto, considerando che non è il primo anno che allena. Sono convinto che farà molto bene a Salerno, una piazza che ricordo sempre con molto piacere".

Il tecnico che allenò la Salernitana nell'annata 1999/2000 è sicuro, invece, su cosa Inzaghi ha da offrire alla piazza. "Il suo entusiasmo e la sua personalità. Poi penso anche che sia uno che capisca di calcio. Ha una idea di calcio semplice, non quello che ci viene propinato oggi".

"Subentrare non è mai semplice, ma credo che non avrà problemi in questo senso. Lui è un entusiasta per natura, è uno a cui piace lavorare e mettersi in discussione. Penso che Salerno sia proprio il posto giusto per lui".