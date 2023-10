Salernitana nazionale: traversa di Dia con il Senegal, pochi minuti per Gyomber Settimana negativa per i giocatori convocati in nazionale, tra sconfitte e mancato utilizzo

Sta per chiudersi la settimana di match internazionali. Tra questa sera e questa notte ci sono gli ultimi appuntamenti. Poi, tutti a casa. Nel caso della Salernitana, i convocati in nazionale conosceranno finalmente il nuovo allenatore Filippo Inzaghi. Ecco come sono andati gli ultimi giorni "internazionali" dei giocatori della Bersagliera.

Kastanos ulitmo ad arrendersi. Spedizione a vuoto per Gyomber e Daniliuc

Grigoris Kastanos è l'ultimo dei suoi ad arrendersi in Georgia-Cipro: 4-0. La squadra guidata dal leader tecnico del Napoli "Kvara" strapazza i ciprioti, che rimangono ancora a 0 punti nel loro girone (7 partite e altrettante sconfitte).

Boulaye Dia è entrato a gara in corso nel grande classico d'Africa tra Senegal e Camerun. La nazionale del Senegal - con i suoi "leoni di Tèranga" - vince per 1-0 contro il Camerun. Il bomber granata, ancora non al meglio della condizione, è entrato al 69' quando i suoi erano già in vantaggio grazie al gol su rigore di Sadio Mané. Nel finale ha avuto la palla del possibile 2-0 ma la traversa gli ha negato la gioia del gol. Un segnale incoraggiante in vista del ritorno a Salerno.

Poco spazio, invece, per due colonne difensive della Bersagliera. Flavius Daniliuc non entra nemmeno in distinta per il match Azerbaijan-Austria, vinto per 0-1 dalla formazione ospite. Norbert Gyomber entra solo al 94' con la sua Slovacchia che vince in trasferta sul campo del Lussemburgo (0-1).

Guillermo "Memo" Ochoa mantiene la porta inviolata nell'amichevole internazionale vinta contro il Ghana (2-0) e questa notte chiude gli appuntamenti internazionali dei giocatori della Bersagliera con la sfida alla Germania.

Il giovane Andrés Sfait subisce la prima sconfitta - tra l'altro, da titolare - con la maglia della Romania U20. In casa della Norvegia U20, la Romania perde con un risultato senza appello: (5-0 dei nordici). Sfait è rimasto in campo per quasi 70 minuti, giocando da esterno alto sulla sinistra nel 4-3-3 organizzato dal commissario tecnico.

Gli appuntamenti di oggi che chiudono la settimana di match internazionali

Oggi 17 ottobre toccaherà a Lorenzo Pirola guidare gli azzurrini contro i pari età della Norvegia. Poi, probabile spazio anche per Legowski in Polonia U21-Estonia U21. Potrebbe esserci, infine, chance per Jovane Cabral per la partita tra Capo Verde e Isole Comore. In nottata, come detto anteriormente, tocca di nuovo a Ochoa che dovrà vedersela contro la Germania del nuovo ciclo di Nagelsmann.