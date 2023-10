Salernitana nazionale: pochi minuti e quasi solo sconfitte per i granata Nella giornata di ieri hanno giocato sia Slovacchia che Austria. I prossimi impegni dei salernitani

Mentre a Salerno continua la preparazione di Inzaghi a pieno regime, dopo due giorni di match internazionali, hanno già giocato molte delle squadre nazionali con convocati dalla Salernitana. Per ora, però, le cose non vanno proprio benissimo.

Cabral non vede il campo, Kastanos strapazzato da Haaland. Sfait, vittoria di prestigio

Partendo dai match del 12 ottobre, la prima nazionale a scendere in campo è stata Capo Verde, in trasferta sul campo della forte Algeria. Qui, l'estroso Jovane Cabral è rimasto in panchina per tutto il match. L'Algeria ha dominato e vinto il match con merito imponendosi per 5-1.

Lo stesso giorno, ha giocato la Romania Under 20 contro la ben più quotata Inghilterra dei pari categoria. Eppure, la Romania (con Andrés Sfait entrato al minuto 73) è riuscita a portare a casa una bella vittoria per 2-0 nell'Elite League.

Menzione al merito per Grigoris Kastanos, che è risultato il migliore tra i suoi nella pesante sconfitta di Cipro per 0-4 contro la Norvegia (guidata da Erling Haaland). Uno degli ultimi pupilli di Sousa è stato sostituito al 78' dopo aver fatto il possibile per evitare la disfatta.

Infine, nel match dal minor valore reale (amichevole internazionale), Slovacchia U21-Polonia U21 finisce 2-2. Qui, il giovane centrocampista granata Mateus Legoswki è rimasto in campo per buoni 60 minuti. Poi, il tecnico ha cambiato tutti i giocatori di movimento.

Negli incontri di ieri, Gyomber rimedia un giallo dalla panchina. Daniliuc nemmeno in distinta

Ieri 13 ottobre, invece, sarebbe toccato a due pilastri della retroguardia granata. Né Gyomber né Daniliuc, però, hanno visto il campo.

La Slovacchia di Gyomber ha perso per 3-2 in casa del Portogallo, guidato dall'eterno Cristiano Ronaldo autore di una doppietta. Gyomber è rimasto in panchina per tutto il match e ha rimediato anche un giallo nei concitati minuti finali del match.

Identico risultato per l'Austria, che perde per 3-2 contro il Belgio degli ex enfant terribles. La squadra di De Bruyne e Lukaku conquista aritmeticamente il pass per Euro 2024. In questo match, Daniliuc non è stato portato nemmeno in panchina, limitandosi a vedere il match dalla tribuna.

I prossimi impegni. Spicca un classico d'Africa: Senegal-Camerun

Questa notte il "Memo" Ochoa sarà impegnato nell'amichevole internazionale contro il Ghana (2:30 ore italiane). Poi, nella notte del 17 ottobre, altro appuntamento amichevole di prestigio contro la Germania (2:00 ore italiane).

Domani, domenica 15 settembre, torna in campo il Cipro di Kastanos, che va in trasferta sul campo della Georgia.

Lunedì 16 settembre il bomber della Salernitana Boulaye Dia dovrebbe scendere in campo in uno dei grandi classici del calcio d'Africa: Senegal-Camerun. Sarà anche, probabilmente, il momento di Gyomber, con la sua Slovacchia che andrà a sfidare il modesto Lussemburgo in quello che dovrebbe essere un match senza colpi di scena. Partita un po' più complessa ma comunque alla portata per l'Austria di Daniliuc, che andrà a giocare sul campo dell'Azerbaijan per provare a staccare definitivamente le inseguitrici del girone. Sfait potrebbe ottenere altri minuti nel prossimo incontro di Elite League che vedrà contrapporsi Norvegia U20-Romania U20.

Martedì 17 ottobre toccherà invece a Lorenzo Pirola guidare gli azzurrini contro la Norvegia U21. Lo stesso giorno, scende nuovamente in campo la Polonia U21 di Legowski, che ospita l'Estonia U21. Potrebbe esserci, infine, chance per Cabral per la partita - sicuramente più alla portata rispetto a quella con l'Algeria - tra Capo Verde e Isole Comore.