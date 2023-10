Salernitana nazionale: gli 8 calciatori convocati per la pausa nazionali Conferma anche per Sfait che rappresenterà la Romania Under 20

Oggi è il giorno di Pippo Inzaghi, che torna ad allenare in Serie A dopo l'esperienza di Benevento. È, però, anche il giorno in cui si ufficializzano le convocazioni per i prossimi impegni internazionali.

L'U.S. Salernitana 1919 ha diramato in mattinata la lista dei convocati dalle rispettive federazioni in vista dei prossimi impegni FIFA. Ecco la lista dei calciatori granata convocati.

5 convocati nelle nazionali maggiori

Guillermo Ochoa è stato convocato dalla nazionale del Messico.

Grigoris Kastanos rappresenterà la nazionale di Cipro.

Norbert Gyomber giocherà per la nazionale slovacca.

Boulaye Dia è stato convocato dalla nazionale del Senegal.

Flavius Daniliuc difenderà i colori dell'Austria.

Gli under granata. Pirola pilastro dell'Italia U21

Convocazione quasi scontata per Lorenzo Pirola, capitano dell'Italia Under 21. Poi, spazio per Mateusz Legowski convocato dalla Polonia Under 21 e per il giovane Adrian Sfait, che rappresenterà la Romania Under 20.