La Sud chiede di sudare la maglia: "Nostri colori umiliati da giocatori viziati" Uno striscione firmato dalla Curva: "Fate gli uomini"

Quest'oggi, all'esterno del centro sportivo Mary Rosy durante la sessione di allenamento, è stato esposto uno striscione firmato dalla Curva Sud: “I nostri colori umiliati da giocatori viziati. Fate gli uomini o sarete ospiti indesiderati”. Situazione pienamente sotto controllo, tenuta d'occhio dalla Digos, da un blindato della Polizia di Stato e da due pattuglie dei Carabinieri. Gli ultras granata si sono radunati per chiedere alla squadra di tirare fuori gli attributi, specialmente dopo la clamorosa sconfitta per 3-0 sul campo del Monza che ha condannato Paulo Sousa all'esonero.

La tifoseria si è dimostrata insofferente non tanto per i risultati - che in un campionato sempre difficile come la Serie A possono non arrivare - ma per l'attitudine mostrata. Non è un caso che dopo lo 0-4 rimediato in casa contro l'Inter, la Salernitana sia stata fortemente applaudita, per averci messo l'intensità e la voglia che si richiedono a chiunque vesta la maglia della Bersagliera.

La squadra di Pippo Inzaghi prosegue così negli allenamenti, con il neo-tecnico granata che ha voluto annullare ogni gerarchia pre-esistente e valutare tutti, incluso quei giocatori che non hanno trovato spazio sotto la gestione di mister Paulo Sousa. Inoltre, per "recuperare il tempo perduto", Super Pippo ha portato avanti delle doppie sessioni, sia per lavorare intensamente fin dal giorno zero, sia per conoscere il gruppo al meglio.

Nella giornata di ieri, il "blitz" l'aveva fatto il presidente Danilo Iervolino, che è arrivato a sorpresa al campo di allenamento per motivare i giocatori e far sentire la sua vicinanza alla squadra. Insieme a lui erano presenti anche l'amministratore delegato Milan e il direttore sportivo De Sanctis, a simboleggiare la rinnovata unità d'intenti nel quadro dirigenziale.