Salernitana-Cagliari, i due "inviti" di Curva e Società La Sud fa una richiesta particolare alla tifoseria. La società cerca di mantenere l'ordine dei posti

Giornata calda e non solo per le temperature ancora al di sopra della media stagionale. In vista del match di oggi tra Salernitana e Cagliari (QUI il live), sia la tifoseria organizzata che la società hanno voluto lanciare un messaggio, anche se di natura completamente diversa.

La richiesta degli ultras per tutto il tifo granata: "La maglia prima di tutto"

Dopo la protesta messa in scena al Mary Rosy, con la tifoseria che ha esposto uno striscione eloquente per chiedere maggior impegno a tutti i membri della rosa, arriva una richiesta esplicita che è stata resa nota attraverso la fanzine della Curva Sud Siberiano. "Ci sono maglie che pesano più di altre, ci sono stemmi che meritano rispetto, ci sono piazze che non sono per chiunque" apre la nota. L'invito è quello di rispondere "Salerno" alla lettura della formazione granata e finanche in caso di gol segnato dalla Bersagliera. "Questo perché la Salernitana viene prima di tutto, la dignità del nostro Ippocampo precede ogni cosa e questi concetti vanno trasmessi anche e soprattutto ai calciatori".

La Sud ha risposto in maniera abbastanza compatta all'appello, prendendosi anche dei timidi applausi da parte del resto dello stadio.

L'invito della società e la grande novità: tolleranza zero con chi non rispetta posto assegnato

Dall'altra parte, il "caldo invito" della società riguarda il rispetto del posto assegnato. In una nota stampa, la società ricorda che "è severamente vietato introdurre all’interno dello Stadio, ombrelli con puntale, artifici esplosivi, pirotecnici, fumogeni e di rispettare il proprio posto assegnato così come indicato sul titolo di accesso, di non occupare le scale, in quanto le stesse dovranno essere fruibili e senza ostacoli in caso di emergenza per l’incolumità di tutti i presenti allo stadio. L’U.S. Salernitana 1919 invita i propri sostenitori ad assumere come sempre un comportamento corretto e decoroso, così da consentire al personale steward preposto ai varchi, di poter svolgere tutte le operazioni di controllo in estrema tranquillità".

Poi, la grande novità: "Si fa inoltre presente che sono stati installati nuovi tornelli in tutti i settori dello Stadio “Arechi” e che al momento dell’inserimento del tagliando d’accesso sarà scattata una foto. Si ricorda che, come da regolamento in vigore, non è possibile cedere il biglietto d’accesso.

A partire da questa gara il mancato rispetto del proprio posto assegnato non sarà più tollerato per nessun motivo e con l’ausilio del personale preposto e del servizio di video-sorveglianza dello Stadio sarà svolta un’attività che consentirà di individuare il tifoso che non rispetta il posto assegnato e di infliggergli una sanzione economica e disciplinare, fino ad ad essere inserito in una blacklist con conseguente blocco per l’acquisto dei biglietti e sospensione dell’abbonamento".