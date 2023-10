Salernitana-Cagliari 2-2, il ds Bonato attacca: "C'è amarezza per il rigore" Ranieri non si è presentato in conferenza stampa, contrariato dal penalty assegnato dal VAR

Sorpresa in sala stampa, con il direttore sportivo del Cagliari Bonato che si presenta al posto di misteri Ranieri dopo il 2-2 tra Salernitana e Cagliari. "Sono qua per rappresentare l'amarezza di tutto il gruppo. Ci consideriamo danneggiati da una decisione presa extra-campo. Il modo in cui è arrivato ci ha lasciato davvero perplessi. C'è notevole amarezza per un risultato che poteva essere davvero importante. Ci sentiamo come se ci avessero tolto qualcosa. Abbiamo cominciato un percorso che vogliamo portare avanti con Ranieri. Devo fare i complimenti alla squadra per come hanno giocato e l'intensità che ci hanno messo. Il gruppo è scosso e c'è rimasto veramente male".

Bonato ha assicurato che "La riunione con gli arbitri è stata fatta per l'episodio di Buongiorno con il Torino e si era detto che determinati rigori non potevano essere assegnati per la dinamica di gioco. È stata una ricerca di un fatto concreto di cui non si è accorto nemmeno il pubblico e per cui la stessa Salernitana non aveva protestato" chiude il direttore sportivo della compagine sarda, ultima in classifica.