Salernitana, Iervolino promette: «Non ci faremo trovare impreparati sul mercato» Nella lunga intervista rilasciata al Corriere dello Sport si parla di vicende in, ed extra-campo

Il patron della Salernitana Danilo Iervolino ha rilasciato una lunga intervista al Corriere dello Sport. Si parla dell'attuale condizione della Bersagliera e, in generale, del sistema calcio, tra aspettative, futuro e realtà.

Un errore di pavidità

Per Iervolino, la vittoria della posizione "conservatrice", di lasciare il pacchetto dei diritti tv in mano a Sky e DAZN, è stata un errore. «Abbiamo perso una grande opportunità per ammodernare il calcio italiano», spiega patron Iervolino. «La maggioranza dei club di serie A non ha voluto osare. Avremmo potuto gestire le sorti del calcio con le nostre mani. Invece siamo nelle mani di altri per i prossimi 5 anni».

La promessa del patron

Dal punto di vista prettamente sportivo, Iervolino crede che, per risollevarsi, ci sia bisogno «di serenità personalità» e che «avere dieci giocatori di nazionali evidentemente non basta». Continua sottolineando che nella storia della Salernitana non si erano mai visti tre anni consecutivi di serie A. «Tuttavia - aggiunge - per una mentalità vincente occorre tempo. E qualche errore ci ha penalizzati. L'importante è non ripeterli». Iervolino crede che sia necessario «credere nei nostri mezzi, che non sono pochi. Se ritroveremo l'entusiasmo e la condizione fisica riusceremo a guarire. Inzaghi è un ottimista vincente. Tuttavia, non ci faremo trovare impreparati sul mercato».

Le critiche rispedite al mittente: "Tifosi contro chi non suda la maglia, non contro di me"

E sulle critiche dei tifosi che affermano di meritare di più, Iervolino replica. «I nostri tifosi sono critici nei confronti di questa squadra anche perché consapevoli degl investimenti fatti dalla società. Constatare tante disattenzioni e vedere gente che non suda la maglia, è questo che la gente patisce e contesta». Il presidente chiude riguardo anche un futuro rimpasto dell'area dirigenziale. «Penso che ci sia da riflettere. Abbiamo già portato un manager competente e abbiamo Gianni Petrucci nel Consiglio di Amministrazione. Rifletteremo su un possibile arricchimento, conspevoli che c'è bisogno di strategia ed equilibrio».